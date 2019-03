Elevii ar putea fi obligati sa stea mai multi ani la scoala. Ce prevede noua lege

Elevi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatul, in calitate de camera decizionala, a adoptat luni o lege care prevede ca grupa mare de la gradinita si ultimele doua clase de liceu devin obligatorii. Din toamna, elevii ar putea fi obligati sa stea mai multi ani la scoala. Pana acum invatamantul obligatoriu incepea la clasa pregatitoare si se incheia in clasa a X-a. Asta inseamna ca elevii erau obligati sa stea in scoala 11 ani. Noua lege votata luni prevede ca din toamna grupa mare de la gradinita devine obligatorie, deci daca pana acum unii parinti isi duceau copii direct la scoala, acum sunt obligati sa ii dea mai intai la gradinita. Vezi si: Ordonanta de urgenta referitoare la majorarea alocatiilor pentru copii a fost adoptata in Senat I ...