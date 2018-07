Elevii Colegiului Tehnic "Dimitrie Leonida" Iasi au finalizat inca un stagiu de pregatire practica in Cipru

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De curand s-au intors in tara cei 14 participanti ai primului flux al proiectului ERASMUS+ nr. 2017-1-RO01-KA102-036465 cu titlul „Plasament transnational pentru dobandirea de competente profesionale in domeniul auto“, beneficiar fiind Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iasi. Proiectul are un grup tinta de 42 de elevi de clasa a X-a, de la calificarile tehnician electrician electronist auto - liceu si mecanic auto – invatamant profesional si urmareste atat dobandirea unor competente tehnice de baza in domeniile mecanic/electric in exploatarea si intretinerea autovehiculelor, cat si formarea unor comportamente specifice democratiei si imbunatatirea abilitatilor de comunicare in limba engleza ...