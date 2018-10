Elevii din Capitala nu vor merge la cursuri pe 5 octombrie, de Ziua Mondiala a Educației

Motivul pentru care CFR Cluj nu a mai fost inclusa in jocul FIFA 19 Numeroase site-uri care se ocupă cu analiza jocurilor video anunţau de curând că formaţia CFR Cluj va fi inclusă în FIFA 19, a scris realitateadecluj.net. Citește mai departe...

Referendumul, primul atac ideologic al lui Vladimir Putin asupra Romaniei Sambata si duminica, cetatenii sunt chemati la urne pentru a valida modificarea Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca uniunea dintre "barbat si femeie". Aceasta reprezinta o prima incercare a unor forte politice de a incetini drumul spre Occident al Romaniei.

Guvernarea suprarealista. Comisia de Prognoza, pusa de Dragnea si Valcov sa faca...exproprieri Guvernarea PSD-ALDE are noi accente suprarealiste: instituţia care se ocupă de scenarii şi analize privind evoluţiile din economia României, Comisia de Prognoză (un fel de moştenitor al comitetului ceauşist al Planificării) este împinsă de Liviu Dragnea să

Se inchide circulatia pe A1 incepand de miercuri Circulatia va fi oprita pe 10 octombrie pe A1, intre Soimus si Simeria, pentru montarea de indicatoare rutiere pe drumurile nationale (DN 76, nodurile cu DN 7 la Soimus - Deva si DN 7 Simeria) si in special pe tronsonul de autostrada.

Ziua Internationala a Profesorului 2018: Dreptul la Educatie Ziua Internationala a Profesorului 2018 este sărbătorită 5 octombrie. „Dreptul la educație înseamnă dreptul la un profesor calificat"

Mihai Bendeac a plans in hohote la X Factor: „Nu am plans de zece ani in public!" Cine l-a emoționat pe actor Mihai Bendeac s-a lăsat copleșit de emoții în cea de-a șaptea ediție X Factor, difuzată marți seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Unul dintre concurenți a reușit să-l impresioneze până la lacrimi, în ciuda încercărilor disperate de a se abține. Se pare că este vorba despre un copil, concurent în emisiune. "Păi ce

Un turist a ramas șocat dupa ce a platit un masaj de relaxare in Bali Un turist din Australia a rămas șocat după ce a plătit pentru un masaj de relaxare în Bali. Candise Raison și soțul ei Matthew erau de 6 zile în vacanță în Bali, atunci când au decis se răsfețe cu un masaj. Au chemat un maseur în camera de hotel, iar când a venit rândul bărbatului,

Juventus il sustine pe Ronaldo in acuzatiile de viol, Nike este preocupata Producătorul de echipament sportiv Nike şi-a exprimat, joi, preocuparea cu privire la acuzaţiile de viol care îl vizează ...

Accident feroviar grav! Peste 300 de victime, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit În jur de 320 de persoane au fost rănite după ce un tren plin care călătorea de la Johannesburg în capitala Pretoria a intrat într-un tren oprit, au anunţat vineri autorităţile Metrorail, relatează Reuters. Coliziunea, care s-a produs joi seară, la ora locală 17:50 (15.30 GMT), în timpul orei de vârf, s-a soldat cu răni