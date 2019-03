Elevii și profesorii de la o școala din Neamț se alatura miscarii initiate de Ștefan Mandachi pentru constructia de autostrazi

Elevii și profesorii Liceului Particular Nr. 1 Piatra Neamț, județul Neamț, se alătură demersului început de omul de afaceri Ștefan Mandachi din Suceava. Practic, pauza elevilor va fi prelungită cu 15 minute, scrie Mediafax.

Liceul Particular Nr.1 din Piatra-Neamț va opri activitatea vineri, la ora 15.00, timp de 15 minute.

Elevii au făcut și un videoclip de susținere a demersului lansat de antreprenorul Ştefan Mandachi.

„Pe 15 martie, începând cu ora 15.00, elevii mei vor avea o pauză de 15 minute. Inițiativa îmi aparține, noi am făcut filmul, este o inițiativă civică. Avem copii minori, eu sunt profesor și nu vorbim de protest. Noi nu-i spunem protest. Noi îi spunem inițiativa civică a domnului Ștefan Mandachi, adică îi apreciem ideea, susținem ideea dânsului. Programul școlii noastre este de la ora 9.00 la ora 17.00, va fi o pauză normală, doar că am prelungit-o, în urma inițiativei la care participăm. O inițiativă civică asumată, responsabilă, pentru viitorul lor. Cei care apar în film sunt cam la un an și jumătate distanță de permis, deci au peste 16 ani. Filmulețul a fost făcut cu intenția de a responsabiliza, de a oferi elevilor o inițiativă clară la nivelul social”, a declarat, directorul adjunct al Liceului Particular Nr. 1 Piatra Neamț, Mihai Capșa-Togan.

Citește și: Fostei asistente medicale a lui Stephen Hawking i-a fost retras dreptul de liberă practică

Omul de afaceri Ştefan Mandachi, din Suceava, a construit primul şi singurul metru de autostradă din Moldova. Acesta i-a provocat pe români să I se alăture și să oprească activitatea în 15 martie, la ora 15, timp de 15 minute.

Afaceristul Ștefan Mandachi, din Suceava, care a construit primul și singurul metru de autostradă din Moldova, i-a provocat pe români să se alăture protestului lui: să oprească activitatea în 15 martie, la ora 15, timp de 15 minute.

Mai mulți oameni de afaceri și mai multe primării s-au alăturat deja demersului.