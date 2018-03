Elevii ieseni au sustinut joi si cea de-a treia proba scrisa a simularii de Bacalaureat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Joi, 22 martie, elevii de clasele a XI-a si a XII-a au sustinut simularea la a treia proba scrisa a Bacalaureatului, cea la alegere, in functie de profil sau specializare, astfel, liceenii au avut de ales intre geografie, psihologie sau biologie, fizica, informatica. Pe 30 martie vor fi afisate rezultatele. Luni, 19 martie, elevii au dat simluarea la limba si literatura romana, iar miercuri, 22 martie, pe cea la proba obligatorie de profil, matematica sau istorie. Bacalaureat 2018. Potrivit datelor emise de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi, examenul s-a desfasurat in 47 de centre de simulare din judet. Subiectele au fost descarcate la timp si simularea s-a desfasurat in conditii bune in toate unitatile de invatamant. ...