Elevii ieseni, creatori de aplicatii educationale

Elevii de la Liceul Tehnologic Agricol "Mihail Kogalniceanu" Miroslava creeaza aplicatii educationale, prin intermediul unui proiect Erasmus+. Astfel, in perioada 18-24 februarie 2018, a avut loc in Polonia (Radomsko) prima mobilitate, in cadrul proiectului finantat de Uniunea Europeana, prin programul Erasmus+, cu titlul "Mobile applications to ease learning for students". "Institutia noastra a fost reprezentata de un grup format din 6 persoane: 4 elevi (Apostol Ana-Maria, Andriuca Andra Maria, Bahrim Andrei, Cazacu Vlad-Ionut) si 2 profesori (prof Avarvarei Ovidiu - coordonator de proiect si prof. Dumitrescu Ana-Maria, membru in echipa de implementare). Proiectul este coordonat de scoala no ...