Elevii ieseni din mediul rural raspund provocarilor europene

In perioada 13 – 19 mai 2018, va avea loc cea de-a doua activitate de invatare din cadrul Parteneriatului Strategic Erasmus+ "Mobile applications to ease learning for students". Proiectul este coordonat de Liceul Tehnologic Agricol "Mihail Kogalniceanu" Miroslava si are ca parteneri institutii din Polonia, Turcia si Grecia. Scopul proiectului este dezvoltarea de aplicatii utile invatarii pentru telefoanele care utilizeaza sistemul de operare Android. Elevii din cele 4 tari partenere vor participa la mai multe workshop-uri, in cadrul carora se vor familiariza cu programul App Inventor 2 si cu aplicatii mobile (MIT AI2 Companion) pe care le vor folosi in vederea realizarii de proiecte personalizate. A ...