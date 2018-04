Elevii ieseni participa la "Zilele Portilor Deschise", eveniment organizat la Universitatea Cuza

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi organizeaza, in perioada 21 – 25 aprilie 2018, „Zilele Portilor Deschise”, un eveniment dedicat elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de a se familiariza cu universitatea si activitatile acesteia. In cele cinci zile, tinerii pot participa la diverse actiuni interactive la facultati, vizite in laboratoare, cursuri deschise din toate domeniile, jocuri sportive, tururi ghidate si prezentarea ofertei academice, dar si vizite la Muzeul Universitatii si workshop-uri organizate de specialistii in cariera care ii ajuta pe elevi sa se orienteze spre facultatea potrivita. Participarea la toate activitatile este gratuita. „Zilele Portilor Deschi ...