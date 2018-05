Elevii interesati de profesiile din domeniul tehnic sunt asteptati la "Caravana Meseriilor", de la Palas

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tinerii au prilejul de a descoperi meseriile cautate in domeniul automotive si nu numai, printr-o Caravana a Meseriilor, care va poposi pentru doua zile in ansamblul Palas. Evenimentul reprezinta o sursa de informare privind oferta educationala in invatamantul profesional, dar si o ocazie de a experimenta anumite meserii tehnice. Vineri si luni, pe 18 si 21 mai 2018, in intervalul orar 10.00 – 18.00, in zona magazinului Intersport de la etajul 1 al Atriumului Palas Mall se va desfasura „Caravana Meseriilor”. Evenimentul este organizat de Camera de Comert Romano-Germana, in parteneriat cu ISJ Iasi, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic si companiile cu profil automotive din r ...