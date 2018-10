Elevii Liceului ,,Lucian Blaga’’ din Constanta, sarbatoresc Ziua Marii Negre

În perioada 30 octombrie-2 noiembrie, eleviisărbătoresc, în cadrul proiectului educativ ,,Biologica”, implicându-se în activități diverse, menite să dezvolte voluntariatul și să formeze comportamente responsabile în relație cu comunitatea în cadrul căreia trăiesc.Activitățile se derulează sub devizași are caracter interdisciplinar: biologie, geografie și arte plastice.Elevii Liceului Teoretic ,,Lucian Blaga’’ sunt implicați în activitatea de monitorizare şi conservare a cetaceelor din Marea Neagră printr-un proiect de colaborare cu ONG Mare Nostrum, organizaţie interesată de dezvoltarea unei reţele de observatori ,,Voluntari pentru salvarea delfinilor" din Marea Neagră.Miercuri, 31 octombrie, elevii clasei a IX-a C au prezentat eseurile cu tema „Influenţe antropice asupra biomului Mării Negre”, sub îndrumarea prof. coordonator Corina Tudoraș iar elevii clasei a VIII-a C au prezentat planșe cu tema „ Salvaţi cetaceele din Marea Neagră!”, sub îndrumarea prof. coordonator Carmen Călin.Pe tot parcursul zilelor de 30 octombrie – 2 noiembrie, elevii claselor V-VIII prezintă expoziția de machete cu tema ,” sub îndrumarea prof. coordonator Andreea Neamțu.O altă expoziție inedită de desene cu tema ,are loc sub îndrumarea profesorului coordonator Andreea Anăstăsoaie.