Elevii Liceului Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iasi, alaturi de pelerini

Pentru al unsprezecelea an consecutiv, elevii Liceului Tehnologic Economic „Virgil Madgearu" Iasi au fost alaturi de pelerinii veniti din diferite localitati sa se inchine la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva cu prilejul hramului ei, dand dovada astfel de sensibilitate dar si de implicare activa in viata comunitatii lor. Implicati in proiectul „Sa invatam sa fim milostivi", derulat in colaborare cu Protopopiatul Iasi I, elevii scolii s-au mobilizat si au daruit din putinul lor, pentru a veni in sprijinul celor care, cu rabdare, au asteptat ore in sir sa ajunga la racla Ocrotitoarei Moldovei si la cea cu moastele Sfintei Mari Mucenite Ecaterina. In doar cateva zile a ...