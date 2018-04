Elevii Liceului Teoretic Ovidius Constanta, fruntasi la olimpiadele nationale

În perioadele 2-5 februarie 2018 și 28 martie - 6 aprilie 2018 s-au desfășurat etapele naționale ale olimpiadelor școlare la disciplinele: astronomie și astrofizică, biologie, chimie, fizică, geografie, istorie, limba și literatura română, limbi moderne, informatică.Toți cei 33 de elevi ai Liceului Teoretic „Ovidius” Constanţa, calificați la etapa națională, au reprezentat cu cinste liceul și în acest an școlar.Dintre participanți au fost distinși cu mențiuni și medalii următorii elevi:Olimpiada națională de astronomie și astrofizică: Popa Andrei Cătălin, clasa a XII-a B – Mențiune și Medalie de argint, prof. Anghel Cristina Pănescu Antonia Florina, clasa a IX-a F - Medalie de bronz, prof. Anghel CristinaOlimpiada națională de fizică: Balaur Victor Andrei, clasa a VI-a B - Mențiune si Medalie de aur, prof. Bahrim Mariana Oprea Theodor Alin, clasa a XI-a D - Mențiune si Medalie de argint, prof. Bahrim Mariana Răileanu Bogdan, clasa a IX-a C - Mențiune si Medalie de argint, prof. Leu Sorina Maria Nicolae Constantin Daniel, clasa a X-a C - Medalie de argint, prof. Leu Sorina MariaOlimpiada națională de chimie: Popescu Cezar, clasa a IX-a A – Mențiune specială, prof. Petcu Diana AntoniaOlimpiada națională de biologie: Peagu Ana Maria, clasa a VII-a A - Mențiune , prof. Munteanu Mădălina Pănescu Antonia Florina, clasa a IX-a F - Mențiune , prof. Munteanu Mădălina Moroșanu Cătălin - calificat lotul lărgit pentru faza internațională olimpiada de biologie, prof. Gheorghe MirelaOlimpiada națională de limba engleză: Ghenu Vlad-Octavian, clasa a XI-a F - Mențiune, prof. Chirilă Alina RoxanaOlimpiada națională de limba franceză: Rus T. Ioana Andreea, clasa a XI-a C - Mențiune speciala, prof. Gavrilă CristinaOlimpiada națională de Limba germana: Leu Vlad Daniel, clasa a IX-a (nivel A2) - Mențiune, prof. Văduva DorinaOlimpiada națională de limba spaniolă: Popa E.M. Cristina-Ioana, clasa a X-a – Mențiune, prof. Dorobanțu ElenaOlimpiada națională de informatică: Manghiuc Alexandru, clasa a X-a C – Medalie de bronz, prof. Vișinoiu MihaelaOlimpiada națională de istorie: Țiței Paula, clasa a IX-a G, - Mențiune, prof. Paris AnișoaraOlimpiada națională de geografie: Nedelcu N. Ioana Teodora, clasa a XII-a C – Premiu special, prof. Nicoară Paula”Îi felicităm pe toți participanții la olimpiadele care au avut loc și le urăm mult succes elevilor care vor participa la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor care urmează să se desfășoare”, au declarat reprezentanții Liceului Teoretic „Ovidius” Constanţa.