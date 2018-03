Elevii si profesorii de la Scoala Gimnaziala Deleni, intalnire transnationala in Portugalia - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 11-17 Martie 2018, a avut loc la Insituto Vaz Serra din Cernache do Bonjardim, Portugalia, a doua intalnire transnationala din cadrul proiectului Erasmus+ READING WITHOUT BORDERS, proiect din care face parte si Scoala Gimnaziala Deleni, din judetul Iasi. Aceasta intalnire a fost o activitate de predare-invatare-formare destinata elevilor din Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Portugalia si Romania. Au fost organizate ateliere de lucru ce au avut ca tema importanta lecturii in viata de zi cu zi si dezvoltarea abilitatilor de comunicare prin intermediul acesteia: Reading Marathon si Painting while reading. De asemenea, au fost prezentate produsele realizate in scoala de catre elevii tarilor participante, spec ...