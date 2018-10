Elevii si studentii sunt revoltati de aglomeratia din mijloacele de transport ale CTP Iasi. Haos total la primele ore ale diminetii - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Serviciile prestate de operatorul de transport in comun CTP Iasi i-au dezamagit pe multi dintre ieseni - elevi si studenti deopotriva. Marti, 2 octombrie - primele ore ale diminetii in statia de autobuz ANL Zimbru. Trei autobuze care circula pe ruta 52 nu reusesc sa faca fata numarului mare de calatori, aspect ce a atras critici din partea acestora. Problema este accentuata si de lucrarile efectuate la pasarela de la Gara Mare, un traseu pietonal frecventat de multi oameni, care parca nu mai ajung la final. Citeste si: Proiectul "Doneaza un tramvai de carti" implineste trei ani "Traim in Iasi, al II lea oras al tarii, oras universitar, in an centenar. Transportul in comun este o mizerie. Putin spus miz ...