Elevii unui liceu cu predare in limba germana din Timișoara au primit manuale in limba romana

Elevii de la Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau” din Timișoara, cu predare în limba germană, au primit manuale în limba română din care să învețe în noul an școlar. Directorul unității spune că manualele în limba germană au început să fie traduse foarte târziu, scrie Mediafax.

Directorul Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau” din Timișoara, Elena Wolf, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, că sute de elevi înscriși în clasele II – VII au primit, la începutul noului an școlar, manuale în limba română, deși unitatea de învățământ este una cu predare în limba germană.

Decizia a fost luată pentru că de abia în vară s-a început traducerea manualelor în limba germană, care urmează să fie distribuite elevilor pe măsură ce vor ajunge în județul Timiș, după ce vor fi tipărite.

“În vară, când s-au făcut comenzile, pe lista de comenzi au fost doar manualele în limba română. În concluzie, decât să rămână copiii fără niciun manual, am comandat manualele în limba română. Între timp, de la 1 septembrie, au început să apară listele cu manualele traduse, rând pe rând, și de ieri (n.r. joi) au început să apară și în depozitul Inspectoratului Școlar Timiș manualele traduse în limba germană. Nu toate, ele vin rând pe rând, pe măsură ce se traduc, și în concluzie copiii urmează să le primească pe cele în limba germană în măsura în care ele vin de la edituri traduse. Noi așteptăm la toate disciplinele să vină manuale în limba germană, nu știm în ce măsură sunt traduse la toate disciplinele. Deocamdată, a venit manualul de Consiliere la clasa a V-a și Matematica la clasa a VI-a traduse, urmează să vină Fizică, Biologie, Geografie și la clasele I – IV au mai venit câteva manuale în limba germană. Urmează să mai vină, ele au fost traduse peste vară, iar dacă manualele au fost finalizate târziu, traducerea nu poate să se facă într-o zi. Se așteaptă manuale în limba germană pentru toți elevii de la clasele nivel primar și până la clasa a VI-a, dar și la clasa a VII-a, în măsura în care ele nu se găsesc în limba germană”, a explicat directorul Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau” din Timișoara.

De asemenea, Elena Wolf a precizat că unii elevi sunt nevoiți să învețe din manuale în limba română de ani întregi la anumite discipline, așa cum sunt cele de Matematică pentru clasele a VIII-a și a IX-a, pentru că nu există în limba germană.

“Oricum, generația care se află acum în clasa a VI-a este o generație de sacrificiu. Până anul acesta nu cred că au văzut vreun manual în limba germană, pentru că ele au fost traduse foarte târziu în anii precedenți. Iar celelalte generații, mai ales la gimnaziu, au lucrat cu manuale din 2001, din 2005 și de atunci noi tot am sesizat ministerul, dar manuale traduse sau reeditate noi nu am mai primit, deși numărul elevilor în școli s-a modificat, a crescut. Este o problemă veche, de fapt, însă anul acesta pot să spun că este mai bine decât în anii precedenți. Sunt și manuale care nu au fost traduse de ani de zile. De exemplu, manualul de clasa a VIII-a de Matematică, manualul de clasa a IX-a de Matematică nu au fost traduse. Elevii învață după manuale în limba română”, a mai afirmat directorul liceului timișorean.

Inspectorul școlar al județului Timiș, Aura Danielescu, a declarat că elevii de la clasele cu predare în limba germană au primit manuale în limba română pentru că nu s-a știut ce manuale vor fi traduse.

“În cazul Liceului Teoretic „N. Lenau” Timișoara, neștiindu-se la ce manuale se va face traducerea în limba germană, au fost ridicate de la depozitul ISJ manualele sosite în limba română. Când au apărut traducerile, au fost comandate manuale în limba germană și la sosirea acestora, manualele în limba română vor fi înlocuite cu cele în limba germană. Precizăm că la toate manualele apărute în limba diverselor minorități naționale, în județul Timiș, s-au făcut comenzi conform numărului de elevi, cele care au sosit au fost distribuite la unitățile de învățământ”, a afirmat Aura Danielescu.