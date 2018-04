Elevii vor mai avea parte de zile libere si dupa minivacanta de 1 mai! Cand nu se fac ore

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elevii au parte de minivacanta de 1 mai si se vor intoarce la scoala abia miercuri, 2 mai. Ei mai primesc, insa, o veste buna: urmeaza alte zile libere pana la vacanta mare. Astfel pina la vacanta de vara, urmeaza noi zile libere. Prima si a doua zi de Rusalii (27 si 28 mai 2018) sunt nelucratoare, astfel ca elevii nu vor merge la scoala sambata, duminica si luni. Tot in acea saptamana, mai vine o zi libera: vineri, 1 iunie, Ziua Copilului. S-a vehiculat la un moment dat informatia ca toata saptamana aceea va fi libera, dar pana acum nu a fost vreo confirmare in acest sens. Cei care sunt in clasa a XII a vor termina scoala anul acesta pe 25 mai, iar absolventii de clasa a VIII a vor termina cursurile in data de 8 iunie. Pen ...