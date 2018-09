Elevul desfigurat de un coleg la Craiova, amenintat cu moartea daca nu isi retrage plangerea

Bataie Elevul din Craiova, desfigurat de un coleg care face box, a fost amenintat cu moartea daca nu isi retrage plangerea de la Politie. Cel care l-a amenintat ca il omoara este chiar agresorul. Acesta l-ar fi vizitat in salonul din spital si i-a spus ca a doua oara nu va scapa cu viata daca nu isi va retrage plangerea de la Politie. Totul a inceput in a doua zi de scoala, pe 11 septembrie, la Colegiul 'Constantin Brancusi' din Craiova. Intr-una dintre pauze, elevul care face box la un club din Craiova l-a luat la rost pe colegul sau si i-a reprosat ca se imbraca prea elegant. Apoi, i-a dat un singur pumn in fata, iar elevul in varsta de 16 ani s-a prabusit la podea, inconstient. Ceilalti elevi i-au alertat pe profesori, iar acestia din urma au sunat la numarul de urgenta 112. Elevul desfigurat a fost dus cu ambulanta la spital, acolo unde medicii l-au operat du ...