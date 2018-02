Elevul din clasa I. Cel mai mic copil de-ai sai, intr-a sasea!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La 36 de ani, un barbat din Targu Jiu s-a inscris la scoala si este elev in clasa I. Recunoaste ca e rusinos ca pana la aceasta varsta nu a invatat sa scrie si sa citeasca, dar este hotarat sa o faca acum. Anton Gabor, este elev la Scoala generala ”Ecaterina Teodoriu”, din Targu Jiu. Sunt la bastonase. Am scris cam patru pagini. Acum incep sa scriu literele. Eu nu stiu sa scriu si sa citesc si imi este foarte greu. Orice persoana trebuie sa stie sa scrie si sa citeasca. Nu am fost deloc la scoala. Cand eram copil nu eram ascultator si nu m-am dus la scoala. In plus, eram mereu cu parintii pe unde aveau de lucru. Noi ne ocupam cu montarea de tabla pe case. M-am mutat dintr-o parte in alt cu familia si asa au trecut a ...