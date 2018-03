Elevul terorist din Craiova, mesaj socant: "Scoateti-le ochii cu un cutit. Decapitati-i. Ardeti-i de vii. Luati-le femeile ca sclave"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luigi Constantin Boicea, acuzat de propaganda terorista, a fost condamnat la 3 ani si 4 luni de inchisoare pentru propaganda terorista. Sentinta data anul trecut in luna noiembrie de magistratii Curtii de Apel Craiova este definitiva. Constantin Luigi Boicea a fost retinut prima data in anul 2015 de procurorii DIICOT pentru propaganda jihadista. Tanarul a fost eliberat atunci sub control judiciar, insa in 2016 a fost arestat din nou. Elevul din Craiova si-a recunoscut vina in fata magistratilor, iar in octombrie 2017 a fost condamnat defintiv la 3 ani si 4 luni de inchisoare. Tanarul acuzat de propaganda jihadista a lansat in mediul online un demn socant la atentate. „In data 18.03.2015, user-ul de facebook ”ZAID H ...