Elicopterul a fost inventia unui roman. La 13 noiembrie 1907 a facut primul zbor din lume cu acest aparat de zbor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel care a inventat elicopterul a fost inginerul francez de origine romana Paul Cornu. La 13 noiembrie 1907 a facut primul zbor din lume cu un elicopter. Aparatul cantarea 260 de kilograme si s-a mentinut in aer 20 sec., la 30 cm deasupra Pamantului, apoi s-a prabusit. Paul Cornu s-a nascut pe 15 iunie 1881, in Glos and Ferriere, Franta, intr-o familie cu 13 copii. Desi era roman, francezii l-au naturalizat ca “inginer francez”. Creativitatea a mostenit-o de la tatal sau. De fapt, parintele i-a remarcat talentul la desen si ideile originale pe care le-a incurajat. Cand avea 24 de ani, Paul Cornu a realizat un model de elicopter, care cantarea 13 kilograme si avea doua rotoare, asezate de o parte si de alta a cadrulu ...