Elicopterul SMURD Iasi intervine de urgenta in Republica Moldova! O femeie a suferit arsuri pe o suprafata mare din corp

Elicopterul SMURD Iasi se afla in misiune in Republica Moldova. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, medicii intervin pentru transportul unei femei aflate in localitatea Sangerei. Maria S. in varsta de 44 de ani a suferit arsuri pe o suprafata de 40% din corp. Totul s-a intamplat din cauza unor arsuri cu un lichid inflamabil (benzina). Pacientul prezenta arsuri pe gat, torace. Femeia este constienta si va fi transportata de elicopterul SMURD la un spital din Chisinau.