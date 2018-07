Elimina mucusul din piept si gat cu acest truc genial! Putini sunt cei ce stiu asta

Mucus gat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deseori prezentam un fel de obstructie in trecerea nazala sau in gat, ceea ce duce la dificultati de respiratie si tuse persistenta. Aceste probleme apar din cauza flegmiei aparute in plamani. Flegmul este o substanta groasa secretata de membrana mucoasa a tractului respirator si este responsabila pentru combaterea infectiilor, cum ar fi racelile grave. Cand se acumuleaza in gat si in piept, corpul foloseste tusea pentru a-l expulza. Cu toate acestea, acumularea excesiva de flegm in plamani din cauza unei infectii reci, gripale, bacteriene sau virale poate provoca mari probleme. Prezenta crescuta a flegmului in plamani poate duce la febra, slabiciune, curgerea nasului, tuse persistenta si dificultati de re ...