Eliminare dureroasa pentru Halep! Simona a castigat doar 3 game-uri in fata locului 44 WTA!

Simona Halep a fost eliminata in semifinalele turneului de la Indian Wells de japoneza Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA), scor 3-6, 0-6. Dupa un inceput greoi in care Simona s-a vazut condusa cu 0-2, jucatoarea noastra a revenit si a egalat la 2, insa imediat Osaka si-a castigat game-ul si a revenit in avantaj. Simona a egalat din nou la 3, dar de aici japoneza a inceput sa atace tot mai tare si liderul mondial n-a mai castigat niciun game. Setul doi a fost fara istoric! Simona a inceput prost, a continuat la fel si a incheiat fara sa castige vreun game, fiind invinsa cu un categoric 6-0. Naomi Osaka o va intalni in finala de la Indian Wells pe Daria Kasatkina, care a trecut de Venus Williams, scor 4 ...