Elina Svitolina neaga vehement acuzatiile lansate de organizatorii turneului de la Moscova

Tratamentul fără interferon, care vindecă aproape toţi bolnavii de hepatită, nu mai este decontat în România. Aproape 18.000 de pacienţi diagnosticaţi cu hepatită C au primit până acum tratamentul fără interferon gratuit. Aproape toți s-au vindecat, arată datele Casei Naţionale de Asigurări de Sănăt ...

Astăzi se împlinește un an de când Marina Scupra, o cunoscută cântăreață din România s-a stins din viață. Născută pe 24 decembrie 1967, la București, Marina Scupra s-a stins, răpusă de o boală nemiloasă pe 30 iulie 2017, la București. Marina Scupra a urmat cursurile ...

Cel putin sase persoane au murit pe teritoriul statului California din Statele Unite, iar alte cateva mii au fost evacuate, in urma incendiului de vegetatie care inca se extinde, desi mii de pompieri incearca de o saptamana sa il stinga.

2018 nu le aduce bucurii, ci doar lipsuri si necazuri. Au loc schimbari in viata lor, si nu in bine. Fie se imbolnavesc ei sau cineva din familie, fie isi pierd serviciul sau relatia cu partenerul incepe sa scartaie, ajungandu-se pana la despartiri si chiar divorturi. Citește mai departe...

eMAG are o promotie foarte avantajoasa pentru mai multe electrocasnice mici. Citește mai departe...

Brianca Drăgușanu și Tristan Tate s-au despărțit, apoi s-au împăcat, iar acum sunt de nedespărțit! Duminică (29 iulie), cei doi și-au petrecut ziua împreună, dar nu singuri, ci în compania fratelui fostului luptător. Mai mult, Tristan s-a filmat purtând ochelarii de soare ai Biancăi. Tristan Tate și Bianca Drăgușanu au pus poze și videoclipuri din […] The post Bianca Drăgușanu și Tristan au ieșit în oraș cu fratele „frumușelului”! Cum s-a filmat iubitul blondinei cu ochelarii ei appeared first on Cancan.ro.