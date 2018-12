Eliza Buceschi, dupa victoria cu Germania: Principala noastra tema, sa ne repliem foarte repede, indiferent daca terminam atacul nostru cu gol sau nu

Eliza Buceschi este în cea mai bună formă a carierei, iar asta se vede de la distanţă, atât în ceea ce priveşte cifrele personale, dar şi rezultatele echipei naţionale la Campionatul European din Franţa.

Coordonatorul de joc are un debut fantastic la turneul final, cu medie de 10 goluri pe meci, astfel că a devenit golgheterul competiţiei. Handbalista de la Corona Braşov a marcat nu mai puţin de 11 goluri cu Germania, partidă câştigată în această seară cu 29-24. România are putere la Campionatul European, pentru că alături de Cristina Neagu s-au ridicat şi alte jucătoare. În poartă sunt Denisa Dedu şi Yuliya Dumanska, pe semicerc este Crina Pintea, în linia de 9 metri zburdă Cristina Neagu şi Eliza Buceschi. Iar lista poate continua, cu Melinda Geiger, Gabriela Perianu, Cristina Florică, Cristina Laslo, Aneta Udriştioiu, dar şi celelalte fete, pentru că aportul lor în partidele cu Cehia şi Germania a fost la fel de important. Prin evoluţiile echipei, dar şi prin sclipirile personale, Eliza Buceschi a urcat în topul golgheterilor. Dacă după meciul cu Cehia încerca să „scotocească” în săculeţul cu amintiri de când nu a mai înscris 9 goluri pentru echipa naţională, după partida cu Germania a fost mult mai simplu. Eliza şi-a amintit lejer, pentru că de această dată a terminat cu un număr de goluri format din două cifre – 11 goluri, relatează mediafax.

„Mai important decât faptul că am marcat eu 11 goluri este că am câştigat şi modul în care am evoluat. Mă face foarte fericită. Am jucat 60 de minute la turaţie maximă, ştiam că în faţa unui adversar atât de puternic precum Germania nu putem să lăsăm garda jos, pentru că vor alerga peste noi şi ne vor prinde pe contraatac şi faza a doua”, a susţinut Eliza Buceschi.

Din fericire, Germania nu a putut să prindă România pe faza a doua şi contraatac, pentru că tricolorele au făcut un joc de repliere foarte bun. „Am vorbit foarte mult şi asta a fost principala noastră temă, să ne repliem foarte repede, indiferent dacă terminăm atacul nostru cu gol sau nu”, a explicat centrul echipei naţionale.

Iar dacă Germania a reuşit în anumite momente să spargă „baricada” României, a apărut în lumina reflectoarelor Denisa Dedu, care a făcut un meci superb în poartă şi a salvat echipa din multe situaţii dificile. „Denisa a avut o zi mare şi ne bucurăm că atunci când mingile au trecut de apărarea noastră, ea a fost acolo şi a intervenit. A meritat cu prisosinţă premiul pe care l-a primit la sfârşitul partidei (n.r. MVP)”, a mai spus Eliza Buceschi.

„Suntem puţin obosite, însă avem o energie pozitive care ne facem să trecem peste asta când intrăm în teren. Este abia începutul şi cu siguranţă mai avem energie pentru ce urmează”, a mai spus Eliza Buceschi.

România s-a calificat în grupa principală a Campionatului European înaintea ultimei partide din prima fază a competiţiei cu Norvegia, programată miercuri, de la ora 22:00.