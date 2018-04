Elon Musk, glume de 1 aprilie cu efect imediat pe bursa – actiunile Tesla au scazut cu 2.5%

Elon Musk google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elon Musk e tipul ala extrem de inteligent din clasa, dar care nu stie efectiv sa faca glume. Sau nu stie cand sa le faca. In orice caz, efectele nu-s cele scontate. De Ziua Pacalelilor, 1 aprilie, Elon Musk a avut o serie de postari in care propovaduia falimentul companiei Tesla si faptul ca el a fost gasit langa un model Tesla si inconjurat de sticle de “Teslaquilla”. Vezi si: ​Wall Street evolueaza in scadere puternica, afectata de evolutia negativa a gigantilor IT Actiunile companiei au inceput sa creasca spre sfarsitul zilei de tranzactionare, dar un lucru e clar: Elon, lasa glumele pentru alte persoane, bine? Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . ...