Elton John a confirmat ca lucreaza impreuna cu Tim Rice la coloana sonora a remake-ului „The Lion King”

Muzicianul britanic Elton John a confirmat că lucrează împreună cu Tim Rice la coloana sonoră a remake-ului „The Lion King", care urmează să fie lansat de Disney în 2019. John şi Rice au fost premiaţi cu Oscar pentru „cel mai bun cântec", în 1994, pentru „Can You Feel the Love Tonight", inclus pe coloana sonoră a animaţiei „Regele Leu/ The Lion King". Muzicianul în vârstă de 70 de ani a confirmat pentru The Sun că va reveni în studio pentru a înregistra noi piese. „Vor exista în film patru cântece ale noastre din pelicula originală: «Can You Feel The Love Tonight», «Hakuna Matata», «I Just Can't Wait To Be King» şi «Circle of Life». Apoi va exista unul de final şi am discutat cu reprezentanţii lui Beyonce şi sper ca eu şi Tim împreună cu ea să putem face ceva. Va fi minunat să lucrăm cu ea. Vom vedea". Disney a confirmat realizarea remake-ului încă din 2016, iar cântăreaţa Beyonce îşi va împrumuta vocea personajului Nala, cea de care se îndrăgosteşte Simba. Între actorii care vor da voce personajelor se numără Donald Glover, James Earl Jones şi Seth Rogan.