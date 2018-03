Elton John a parasit scena in timpul unui spectacol, dupa ce a fost infuriat de un fan - VIDEO

Cântăreţul britanic Elton John a părăsit scena în timpul unui spectacol pe care l-a susţinut joi seară în Las Vegas, după ce a fost înfuriat de un fan care l-a atins în mod repetat, scrie nme.com. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); După ce a invitat fani pe scenă alături de el, pentru a interpreta melodia „Saturday Night’s Alright For Fighting”, Elton John a devenit din ce în ce mai deranjat de un fan. Acesta l-a atins pe artist de mai multe ori pe umăr şi i-a cerut să bată palma în timp ce el interpreta cântecul. Cântăreţul este surprins într-o filmare spunându-i acelei persoane: „Cară-te!”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Elton John s-a ridicat de la pian şi a părăsit scena, lăsându-şi trupa care îl acompania cântând în continuare în background. Artistul s-a întors apoi şi a reluat spectacolul, dar le-a spus fanilor că nu va mai invita pe nimeni pe scenă când va mai interpreta „Saturday Night’s Alright For Fighting”. Luna trecută, Elton John a fost lovit de un colier aruncat de un fan în timpul unui alt concert în Las Vegas. Rezidenţa din Las Vegas a lui Elton John continuă până pe 19 mai, dată până la care artistul are mai multe concerte programate în sala The Colosseum, la Caesar’s Palace. Muzicianul britanic a anunţat în ianuarie că anul acesta va începe un turneu de adio, „Yellow Brick Road”. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamen ...