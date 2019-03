Elton John isi va lansa in luna octombrie a acestui an „prima si unica” autobiografie

Muzicianul britanic Elton John îşi va lansa în luna octombrie a acestui an „prima şi unica” autobiografie, ce va spune adevărul despre viaţa lui, scrie news.ro.

Anunţul cu privire la volumul de memorii, al cărui titlu nu este încă dezvăluit, a fost făcut pe Twitter.

„Viaţa mea a fost un adevărat rollercoaster şi acum sunt pregătit să vă spun povestea mea, în cuvintele mele”, a transmis Elton John. „Am o carte care urmează să apară, este prima mea autobiografie. Abia aştept să o citiţi, pentru că este adevărul şi multe cărţi scrise despre mine nu au fost tocmai fidele. Sunt nerăbdător să vedeţi ce am de spus despre viaţa mea”.

Volumul va fi lansat în octombrie de Macmillan’s Henry Holt & Co.

În prezent, artistul întreprinde turneul mondial „ Farewell Yellow Brick Road”, anunţat ca fiind ultimul.

Un film biografic, centrat pe anii de început ai carierei lui Elton John, va fi lansat pe 24 mai. „Rocketman” îi are în distribuţie pe Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden şi Jamie Bell.

Reginald Kenneth Dwight, născut pe 25 martie 1947, este cunoscut sub numele de scenă Elton John. Este compozitor, cântăreţ şi actor. Într-o carieră de peste 55 de ani, a lansat 30 de albume de studio, care au fost vândute în peste 200 de milioane de exemplare.

Vocea lui, clasată iniţial ca tenor, a devenit pe parcursul anilor baritonală.

Din 1967, colaborează cu textierul Bernie Taupin. Maniera lor de lucru implică scrierea versurilor de către Taupin şi punerea lor pe muzică de Elton John. Cei doi nu lucrează efectiv împreună la aranjarea pieselor.

A primit o stea pe Hollywood Walk of Fame în 1995. În 1992, Elton John a fost inclus în Songwriter's Hall of Fame, iar doi ani mai târziu, în Rock and Roll Hall of Fame, introducerea fiindu-i făcută de liderul trupei Guns N Roses, Axl Rose.

În 1995, a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, iar în 1998 a fost numit Cavaler de regina Elizabeth II pentru „serviciile aduse muzicii şi pentru acţiunile caritabile”.

Între artiştii cu care Elton John a colaborat se numără Eric Clapton, John Lennon, Kiki Dee, George Michael şi Stevie Wonder.

A câştigat un premiu Oscar, în 1995, pentru „cel mai bun cântec original” - „Can You Feel the Love Tonight”, din animaţia „Lion King”. Două alte piese incluse în coloana sonoră a filmului de animaţie au fost nominalizate în acelaşi an - „Hakuna matata” şi „Circle of Life”, compuse de John cu Tim Rice.

A fost nominalizat de 33 de ori la premiile Grammy, a obţinut cinci trofee şi a primit unul onorific. În plus, Elton John deţine şi un premiu Tony, pentru musicalul „Aida”, scris împreună cu Tim Rice, bazat pe opera lui Giuseppe Verdi.

Cel mai recent album de studio lansat de Elton John este „Wonderful Crazy Night” (2016).

În 2017, el a susţinut 87 de concerte, în Europa şi Australia, precum şi în Las Vegas, unde avea o rezidenţă cu show-ul „The Million Dollar Piano”.

Elton John a recunoscut, într-un interviu acordat revistei Rolling Stone, în 1976, că este bisexual, iar în 1988, după divorţul de Renate Blauel, a spus că se simte comfortabil să fie homosexual. Din 2014, el este căsătorit cu cineastul canadian David Furnish.