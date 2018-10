Elvetia, lovitura pentru pedofili: A fost adoptata una dintre cele mai stricte legi din Europa

Pedofili Elvetia le va interzice pe viata pedofililor sa aiba orice meserie care presupune contactul cu copii. Noua lege, care va intra in vigoare de la inceputul anului viitor, a fost votata in cadrul unui referendum la care 64% dintre elvetienii cu drept de vot au fost de acord cu aceasta initiativa. Guvernul a anuntat miercuri ca a transformat in lege decizia oamenilor din cadrul referendumului care a avut loc in mai 2014. Prin urmare, toti adultii care se fac vinovati de infractiuni sexuale fata de un minor, sau fata de o persoana vulnerabila, nu vor mai avea voie niciodata sa lucreze cu aceste categorii de persoane. Judecatorii vor trebui sa aplice aceasta decizie in toate cazurile, indiferent de durata pedepsei si indiferent daca faptasul este considerat responsabil (din punct de vedere psihic) pentru faptele sale, sau nu. Versiunea finala a textului legii le permite ...