Elvetia se declara pregatita sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord

Donald Trump Kim Jong un google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elvetia este pregatita sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de nord, conform Ministerului de Externe din Elvetia, scrie news.ro, care citeaza Reuters. Oferta vine la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca este dispus sa se intalneasca cu Kim Jong-un pentru discutii privind programul nuclear al Coreei de Nord. Ar fi prima intalnire fata in fata dintre liderii celor doua tari. "Elvetia este in contact cu toate partile implicate. Birourile bune puse la dispozitie de Elvetia sunt recunoscute. Este dreptul partilor implicate sa decida daca, cand si unde ar avea loc discutiile", a mentionat Ministerul intr-un comunicat. In septembrie, presedintele Elv ...