eMAG estimeaza vanzari de 400 milioane lei de Black Friday

eMAG estimează pentru acest an, de Black Friday, vânzări de 400 milioane lei, printre ofertele din acest an regăsindu-se lingouri din aur, un BMWi8, pachete de servicii medicale pentru naşteri etc, conform datelor prezentate joi de Iulian Stanciu, CEO al companiei. „Black Friday este cel mai aşteptat eveniment de cumpărături al anului. Conform studiilor pe […]