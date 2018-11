eMAG – Top 5 oferte BEST DEALS din promotia Martonul Reducerilor

Victimele traversatului neregulamentar. O batrana și un tanar, uciși in accidente diferite Două persoane au murit, sâmbătă, în două accidente diferite în Galați și Bistrița-Năsăud, din cauza traversatului nergulamentar. Citește mai departe...

O femeie a preluat in premiera conducerea social-democratilor din Austria. La fel s-a intamplat si in Germania Pamela Rendi-Wagner a fost aleasa sambata la conducerea Partidului Social-Democrat (SPO, fondat in 1889), devenind astfel prima femeie care preia pozitia de lider al acestei formatiuni istorice, principala de opozitie din Austria.

Reghecampf a demisionat la Al Wahda - presa Laurentiu Reghecampf ar fi luat decizia de a renunta la postul de antrenor al formatiei Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite, potrivit informatiilor aparute sambata seara in presa de sport.

BREXIT: Liderii UE și ai Marii Britanii au taiat nodul gordian al Gibraltarului O înţelegere de ultimă oră în problema Gibraltarului, potrivit căreia Spania va putea negocia în mod direct cu Regatul U ...

Caz fără precedent în showbiz-ul românesc! După ce a fost prins, de patru ori, în timp ce conducea fără permis și a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi colosale, unul dintre cei mai apreciați cântăreți de la noi din țară se găsește într-o nouă

Cu siguranță una dintre cele mai sexy asistente din televiziune, Ramona Olaru și-a luat o mașină pe măsură! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA a întâlnit concomitent cele două "frumuseți", care se asortează perfect în trafic. Și putem spune că pentru Ramona contează mărimea, de vreme ce a dat mașina mini, pe care o conducea până

Rareș Bogdan se intoarce in forța! ”Realitatea TV și Jocuri de putere nu iși schimba direcția” Cel mai mare scandal al ultimelor zile se tranșează acum. ”Telenovela” Rareș Bogdan are un deznodământ, unul bun pentru telespectatorii Realitatea TV. Realizatorul ”Jocuri de putere” a transmis un mesaj public. Citește mai departe...

La mai bine de doi ani de când temutul Fane Spoitoru s-a stins din viață, durerea din sufletul soției sale nu s-a micșorat. Dimpotrivă, golul pare să fie mai mare de la o zi la alta.(Cum câștigi bani rapid) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, mesajul răvășitor al Elenei Titișor.

A fost scos din lot de Mircea Rednic, pentru meciul cu Gaz Metan Mediaș, iar timpul liber l-a petrecut alături de iubita lui ziaristă! (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!) Ivan Pesic, unul dintre puținele transferuri reușite de Dinamo, a ieșit la mall, pentru un shopping la întâmplare. Și a prins chiar uriașele reduceri. CANCAN.RO, site-ul nr.1