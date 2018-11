Emilia Diaconescu: Nu mor de placere atunci cand ,,ninge ca-n povesti, sau ca intr-o ilustrata,,!

Recunosc, nu am nicio trăire minunată la căderea primei zăpezi si nici nu mor de plăcere atunci când ,,ninge ca-n povesti,sau ca într-o ilustrată,,! Nu am iubit iarna de cand mă stiu, si asta din mai multe motive.Primul ar fi că, in copilărie, nu aveam niciodata niste cizme sau ghete bune,care sa ma apere de […] Articolul Emilia Diaconescu: Nu mor de plăcere atunci când ,,ninge ca-n povesti, sau ca într-o ilustrată,,! apare prima dată în AM Press.