EMILIA DIACONESCU: Scrisoare catre Lucian Avramescu, in legatura cu romanul sau ”Despre singuratate”

Stimate domnule Lucian Avramescu, Va trimit insemnarile facute de mine in timpul lecturarii romanului si dupa aceea.M-as bucura sa va intereseaza opiniile cititorului impatimit care sunt,de aceea va rog sa scuzati stangaciile acestei intreprinderi! ,,Despre singuratate,, este cartea pe care am asteptat-o,dupa ce,in iarna,ne-ati anuntat intentia de a scrie un roman.Ne-ati dat ,spre degustare,un […] Articolul EMILIA DIACONESCU: Scrisoare către Lucian Avramescu, în legătură cu romanul său ”Despre singurătate” apare prima dată în AM Press.