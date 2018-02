Emilia Dorobantu, despre implicarea sotului ei in divortul dintre Marcel Toader si Maria Constantin: ”Multa lume m-a intrebat daca am creat acest scandal ca sa ma ridic”

Cunoscuta interpreta de muzica populara Emilia Dorobantu a acceptat sa vorbeasca intr-un amplu intreviu acordat Oanei Turcu, la Antena Stars, despre perioada dificila in care familia ei a fost implicata intr-un scandal mediatic.

Artista sustine ca a fost o perioada destul grea cea in care a aflat din presa ca sotul ei ar fi implicat in divortul dintre Marcel Toader si Maria Constantin.

”Multa lume m-a intrebat daca am creat acest scandal ca sa ma ridic. Nu sunt o persoana de scandal. Am muncit inca de mica, am fost la concursuri, la festivaluri, nu e deloc stilul meu. Sotul meu a fost implicat in divortul dintre Marcel Toader si Maria Constantin, am aflat si eu din presa. De fapt am fost sunata in timp ce o plimbam pe fetita noastra de 1 an si 8 luni prin parc”, marturiseste Emilia Dorobantu in cadrul emisiunii prezentata de Oana Turcu.

Cum a reactionat cand a aflat ca este ”tarata” intr-un scandal, ce a spus sotul ei si cum au reusit sa lase in urma aceasta poveste, cantareata Emilia Dorobantu povesteste, duminica, de la ora 16.30, in cadrul emisiunii Oanei Turcu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.