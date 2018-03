Emilia Șercan, analiza prin care devoaleaza o negociere subterana intre Liviu Dragnea și George Maior

Jurnalista Emilia Șercan face o analiză prin care arată că desființarea Academiei de Științe ale Securității Naționale este subiectul unei negocieri subterane între Liviu Dragnea și George Maior, ca urmare a dezvăluirilor făcute de Maior în fața Comisiei de Control a SRI.

”Desfiintarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), votata aseara in plenul Senatului, ascunde o serie de jocuri de culise si negocieri care se duc intre Liviu Dragnea și George Maior. Miza pare ca este tacerea lui Maior, iar votul de ieri din Senat este doar o pisica pe care Dragnea i-o arata acestuia, iar ceea ce se vede public mascheaza santajul si negocierile din subteranele statului. Aseara ar fi trebuit sa deschid o sticla de sampanie de bucurie ca se desfiinteaza ASSN. Nu este nimic de sarbatorit, insa. O sa explic cronologic de ce.

In luna ianuarie, guvernul Mihai Tudose trimite la Senat, acolo unde Traian Basescu a depus proiectul pentru desfiintarea ASSN, un raport negativ. Guvernul nu dorea si nu aproba desfiintarea Academiei infiinate de Maior si Oprea.

Pe 1 februarie, Claudiu Manda, seful Comisiei de control a SRI se intalneste cu George Maior, o intalnire informala in care discuta si chiar negociaza data viitoarei audieri a lui George Maior in Comisia SRI.

Imediat dupa intalnirea Maior - Manda, Liviu Dragnea s-a aratat deranjat ca Manda a discutat neoficial cu Maior si declara: "Nu am inteles de ce domnul Maior a fost in tara si nu a vrut sa vina la comisie".

Pe 6 februarie are loc prima sedinta a Comisiei de Aparare din Senat in care se voteaza pentru desfiintarea ASSN. Este primul semnal pe care Dragnea i-l transmite lui Maior.

Urmeaza Comisia de Invatamant, unde se voteaza impotriva desfiintarii ASSN, semn ca mai e loc de negociere.

Pe 27 februarie, Maior este audiat in Comisia de control a SRI si spune ca Dragnea mergea si el la chefurile SRI si confirma episodul cu porcul. Dragnea ia foc. Dragnea, varful de lance a luptei cu "statul paralel", este aratat ca parte a "statului paralel".

Pe 28 februarie, Dragnea declara public: "Domnul George Maior a ascuns foarte multe lucruri ieri (la audieri) din păcate. Cred că n-a făcut bine". Sagetile lui Dragnea la adresa lui Maior au continuat si dupa aceasta declaratie.

Pe 6 martie, Florian Coldea trebuia sa fie audiat la Comisia de control a SRI. Manda anunta ca Coldea e racit, Coldea declara intr-un ziar ca nu e racit, ci ca nu s-a dorit audierea lui. Audierea lui Coldea se amana pentru 13 martie, adica azi. Coldea este fostul subordonat al lui Maior, partener de vacante si chermeze si fost membru in ASSN.

Pe 7 martie, Comisia de Aparare din Senat face public raportul pentru desfiintarea ASSN. Tot pe 7 martie, Comisia de Invatamant face si ea public raportul pentru desfiintarea ASSN, desi in februarie votul fusese impotriva.

Cu rapoartele favorabile de miercurea trecuta, era clar ca proiectul de lege pentru desfiintare avea sa fie pus pe ordinea de zi de luni, 12 martie.

In weekend-ul abia incheiat, Vasile Dancu, membru in ASSN si bunul prieten al lui George Maior, se urca in avion si pleaca la Washingon. Prietenia celor doi este de notorietate. La fel e de notorietate si prezenta lui Dancu la chermezele SRI sau in vacantele lui Maior cu Coldea si Sebastian Ghita. Cel mai probabil Dancu este mesagerul si cel care va mijloci negocierile intre Dragnea si Maior.

Ce inteleg eu din toata aceasta succesiune de fapte? Ca Liviu Dragnea negociaza cu George Maior desfiintarea ASSN. In acest moment, ASSN nu este desfiintata de facto. Ieri a fost etapa Senatului, insa urmeaza Camera Deputatilor, care este camera decizionala. De cate ori nu am vazut legi pentru care s-a votat total diferit in cele doua entitati parlamentare?

Si acum, putin context: George Maior este cel care si-a dorit infiintarea ASSN astfel incat, dupa ce nu mai avea sa fie seful SRI, sa aiba o pozitie publica care sa il legitimeze. La doua zile dupa ce si-a dat demisia din functia de director al SRI a devenit presedintele ASSN. Dupa ce a fost numit ambasador in SUA, s-a suspendat din functia de presedinte al ASSN si l-a lasat in locul lui pe Remus Pricopie. Sunt trei ani de atunci, iar la ASSN nu s-au organizat alegeri si nici nu au de gand sa o faca. Pricopie ii tine locul cald lui Maior. ASSN este "jucaria" de suflet a lui Maior. A investit prea multa energie sa o creeze, sa primeasca bani de la stat pentru rente viagere, sa-si numeasca prietenii si fidelii academicieni ca sa renunte asa de usor la ea. Este vulnerabilitatea lui, iar Dragnea stie. Maior vrea in continuare ASSN, Dragnea vrea tacerea lui Maior si, de ce nu, a lui Coldea, care urmeza sa fie audiat azi”, arată Emilia Șercan, pe pagina personală de Facebook.