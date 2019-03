Emilia Sercan: Rectorul Academiei de Politie a plagiat peste doua treimi din teza sa de doctorat

Rectorul Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti şi-ar fi plagiat trei sferturi din teza de doctorat, pe care a susţinut-o în 2007 chiar la instituţia pe care o conduce.

Potrivit pressone.ro, lucrarea care i-a adus lui Adrian Iacob titlul ştiinţific de doctor în Ordine publică şi Siguranţă naţională − şi care i-a dat, deci, posibilitatea să urce în ierarhia Academiei − este o înşiruire de paragrafe, pasaje sau pagini copiate din alţi autori”, scrie jurnalista Emilia Şercan.

Potrivit sursei citate, lucrarea a fost coordonată de profesorul Costică Voicu, cel care în 2007 era rectorul Academiei de Poliţie. Teza cu care Adrian Iacob a obţinut titlul de doctor în 2007 se intitulează „Criminalitatea organizată şi cooperarea poliţienească între state”.

Lucrarea are 277 de pagini, fără bibliografie. A fost publicată în volum tot în 2007, la editura Sitech din Craiova, dar sub titlul „Lupta împotriva criminalităţii organizate”. Adrian Iacob a copiat inclusiv notele de subsol indicate în textele originale. Iacob ar fi preluat chiar şi grafia din textele originale − cuvinte şi propoziţii îngroşate, publicate cu italice sau subliniate, dar şi alte însemne. Totodată, 50 dintre cei 63 de autori străini trecuţi în bibliografie sunt puşi „din burtă", ei nefiind menţionaţi în cuprinsul lucrării.

Adrian Iacob este profesor și rector al Academiei de Poliție, are gradul de chestor de poliție, este membru titular al Academiei de Științe ale Securității Naționale (ASSN) și, nu în cele din urmă, este vicepreședinte al Comisiei de Științe Militare, Informații și Ordine Publică din CNATDCU – organismul abilitat, printre altele, să verifice sesizările de plagiat în tezele de doctorat.