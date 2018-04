Emilian Pavel, europarlamentar roman, a impins, cu succes, un amendament care poate aduce Romania in Schengen

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a aprobat miercuri un raport în care denunţă 'unele deficienţe' în funcţionarea spaţiului Schengen, cum ar fi controalele temporare introduse la frontiere ca urmare a valului de migranţi, în acelaşi text menţionându-se că România şi Bulgaria sunt pregătite pentru o intrare imediată în acest spaţiu de liberă circulaţie,

Europarlamentarul Emilian Pavel precizează că le-a propus, în luna martie, colegilor din PSD din Parlamentul European să semneze un amendament prin care solicita lărgirea spațiului Schengen prin aderarea României.

”În calitate de membru al Comisiei de Drepturi și Libertăți Civile (LIBE) din Parlamentul European am propus europarlamentarilor români din PSD să semneze alături de mine în luna Martie un amendament foarte important pentru țara noastră.

Prin acest amendament am solicitat în cadrul „Raportului anual asupra funcționării zonei Schengen”, lărgirea spațiului Schengen prin aderarea României și Bulgariei. În același timp, am amintit membrilor comisiei LIBE faptul că Președintele Comisiei Europene a anunțat de mai multe ori faptul că România și Bulgaria sunt pregătite pentru acest lucru, lucru menționat și în rezoluțiile Parlamentului European din 8 Iunie 2011 și in concluziile Consiliului din Iunie 2011 și octombrie 2012, precum și în ultimele rapoarte bianuale referitoare la funcționarea spațiului Schengen.

Mai concret, prin acest amendament am cerut Consiliului să urgenteze aderarea României la zona Schengen, aderare pentru care am îndeplinit condițiile legale conform aquis-ului Schengen încă din anul 2011.

Doresc să le mulțumesc europarlamentarilor PSD care au semnat alături de mine acest amendament preluat de Comisia LIBE și domnului Carlos Coelho, raportor pentru Raportul anual Schengen și Președinte al grupului de experți „Schengen Scrutiny”, grup din care fac parte și prin care mereu lupt pentru aderarea țării noastre la această zonă.

Consider că această amânare a aderării țării noastre în zona circulației libere este nejustificată cu atât mai mult cu cât in prezent România aplică majoritatea dispozițiilor acquis-ului Schengen și acționează, astfel, ca un membru de facto, gestionând peste 2000 de km de frontieră externă a Uniunii Europene.

Mă voi lupta în continuare pentru acest lucru și îmi doresc ca decizia politică să fie luată cât mai rapid, astfel respectându-se principiile și valorile care stau la baza Uniunii Europene.”, declară Emilian Pavel.

