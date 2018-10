Emisiune de IMPACT! Seful Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, comisarul sef Costel Gitlan vine in studioul BZI LIVE! 

bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 22 octombrie, de la ora 13:00 la BZI LIVE va fi prezent Comisarul Sef de Politie, Costel Gitlan, seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi. Moderatoarea Roxana Caraiman va discuta cu seful IPJ Iasi despre situatii intalnite de ieseni in fiecare zi, despre infractionalitate si despre modul in care ar trebui sa stam departe de problemele cu legea. Despre toate acestea veti afla amanunte doar din emisiunea BZI LIVE, de luni 22 octombrie. Daca ai intrebari pentru Comisarul Sef de Politie, Costel Gitlan, seful Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi lasa-le aici la rubrica de comentarii sau pe pagina de facebook BZI LIVE si vei primi raspunsurile in direct. Emisiunea va fi urmarita in direc ...