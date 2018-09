Emisiune de infarct pentru toti cei care defriseaza padurile din Romania! Seful Garzii Forestiere Suceva, Mihai Gasparel, vine luni la BZI LIVE

BZI LIVE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepem saptamana in forta la BZI LIVE! Luni, 24 septembrie 2018, de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE, invitatul moderatorului Roxana Caraiman este seful Garzii Forestiere Suceava, inspectorul sef Mihai Gasparel. Vom afla cele mai importante vesti de la omul care conduce institutia care lupta cu cei care defriseaza padurile. Ce se intampla cu noile prevederi legislative, prin care Directia Silvica trebuie sa preia in administrare toate padurile, cum poate preveni Garda Forestiera defrisarile masive, cati metri cubi de masa lemnoasa se confisca anual, in Iasi si in Moldova, dar si daca vom mai avea paduri peste 100 de ani, de la inspectorul sef al Garzii Forestiere Suceava, Mihai Gasparel. Cum poate fi oprit ...