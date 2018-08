Emisiune de toata FRUMUSETEA si SPLENDOAREA in Studioul BZI LIVE cu directorul Gradinii Botanice din Iasi, profesorul Catalin Tanase - GALERIE FOTO, VIDEO

Catalin Tanase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Miercuri, 29 august 2018, incepand cu ora 15.00, DOAR in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE a fost programata o mult asteptata, interesanta, frumoasa si spectaculoasa productie a celui mai de succes proiect media regional al Romaniei, transmis in mediul on-line si cu audienta record! • In prim-planul emisiunii - dialog a fost prof. univ. dr. Catalin Tanase - Facultatea de Biologie, prorector pentru programe de masterat si studii doctorale dar, mai important, director al unicei Gradini Botanice Anastasie Fatu a Universitatii Alexandru Ioan Cuza - UAIC • Temele care au fost abordate cu universitarul s-au axat pe: istoricul Gradinii, colectiile si exemplarele unicat existente aici, ...