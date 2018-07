Emisiune exploziva la BZI LIVE. Luminita Munteanu, sefa Directiei de Asistenta Sociala a Primariei Iasi, va explica totul despre proiectele institutiei. Detalii in premiera despre obiectivele primariei la acest nivel 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua emisiune ce nu trebuie ratata. Miercuri, 25 iulie, cu incepere de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE va veni directorul uneia dintre cele mai importante structuri subordonate municipalitatii iesene. Invitatul moderatorului Roxana Caraiman este Luminita Munteanu, directorul Directiei de Asistenta Sociala (DAS), institutie care se ocupa de proiectele sociale ale Primariei municipiului Iasi. Sefa Directiei va discuta in emisiunea de miercuri, 25 iulie, despre situatia asistatilor sociali din municipiu, despre scazurile celor care primesc indemnizatii, despre sistemul de alocatii si indemnizatii sau despre centrele si caminele pe care le gestioneaza in oras. De asemenea, Luminita Munteanu va expune in direct si masurile pe acr ...