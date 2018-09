Emisiune in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE cu un mesaj pentru o intreaga GENERATIE cu liceencele Lidia Cretu si Oana Anton - GALERIE FOTO, VIDEO 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Marti, 11 septembrie 2018, incepand cu ora 15.00 si DOAR in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE a fost programata o editie ce a fost urmarita si admirata de intreaga generatie tanara a Romaniei • Astfel, Lidia Cretu - clasa a XII-a in cadrul Liceului Teoretic Vasile Alecsandri si Oana Anton - clasa a X-a in cadrul Liceului Teoretic de Informatica Grigore Moisil au dialogat, IN DIRECT si pe Platforma de BZI (cel mai de succes produs media on-line regional din intreaga tara si cu audiente record) despre proiectul pe care l-au realizat si intitulat sugestiv "Tineri de Succes", despre ce insemna sa te implici in societate, sa-ti dezvolti personalitatea, sa-ti urmezi visele, sa fii liceean si sa vrei sa sch ...