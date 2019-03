Emisiune savuroasa la BZI LIVE. Chirurgul Vlad Vlasceanu de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi vine in studioul BZI LIVE

Vlad Vlasceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ziua de vineri incepe la BZI LIVE cu o emisiune medicala. De aceasta data, in studioul BZI LVE este invitat dr. Vlad Vlasceanu, medic specialist chirurgie generala in Sectia III Chirurgie din cadrul Spitalului Sf. Spiridon din Iasi. Emisiunea de vineri, 22 martie 2019, de la ora 13.00, este moderata de Roxana Caraiman. Urmarind emisiunea veti afla lucuri importante despre tehnici chirurgicale noi, dar si cand trebuie sa apelam la medicul specialist pentru a nu ajunge pe masa de operatie, in urgenta sau in faza critica. De asemenea, chirurgul Vlasceanu va povesti si despre momentele de neuitat traite in sala de operatie. Toti cei care au intrebari pentru medicul chirurg Vlad Vlasceanu de la Spitalul Sf. ...