Emisiune SPECIALA la BZI LIVE. Conf. dr. Leyla Ozer de la Spitalul Universitar Acibadem Atakent din Turcia, vine in studioul BZI. Aceasta va fi insotita de dr. Lucian Burlea, directorul de dezvoltare la Acibadem

dr Leyla Ozer Un reputat medic oncolog din Turcia vine in studioul BZI LIVE. Vineri, 20 iulie 2018, de la ora 15.00, invitatul Roxanei Caraiman, este conf. dr. Leyla Ozer, medic specialist oncolog la Spitalul Universitar Acibadem Atakent din Turcia. In emisiunea BZI LIVE va fi prezent si medicul Lucian Burlea, director de dezvoltare la Acibadem. De altfel, dr. Lucian Burlea este cel care ofera bolnavilor din Romania posibilitatea de a discuta si a beneficia de consultatii din partea unor specialisti de la Acibadem, facilitarea accesului la a doua opinie. In cadrul emisiunii, medicul Ozer va oferi informatii pretioase blnavilor de cancer, in special celor care sufera de forme rare de neoplazii. Cititorii BZI au ocazi ...