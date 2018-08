Emmanuel Macron, intalnire cu Angela Merkel, la inceputul lunii septembrie

Uniunea Europeana ar trebui sa adopte sanctiuni mai dure impotriva Rusiei. Cine spune acest lucru Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a cerut marţi Uniunii Europene să adopte sancţiuni mai dure împotriva Rusiei. Citește mai departe...

Mihai Sora, despre #Fara penali: In Parlament va fi greu, stiut fiind ca balaurul are multe capete. Dar si noi suntem un milion! Mihai Sora, initiator al campaniei "Fara penali in functii publice": Dovada ca romanii se pot uni in jurul unor valori comune.

DRAMA in lumea teatrului din Romania! A murit... Reprezentanţii Teatrului Ţăndărică au anunţat că Margareta Niculescu, profesor, regizor şi fost director al Teatrului Ţăndărică, s-a stins din viaţă la 92 de ani. Citește mai departe...

"Secretul murdar" al Paulei Tanase, prima candidata la șefia DNA Paula Tănase, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, primul candidat la nouă selecție organizată de Ministerul Justiției pentru funcția de șef al DNA, s-a făcut remarcată prin modul în care a aplaudat modificările Citește mai departe...

Urmeaza saptamani dramatice pentru zodii. Ce au pregatit astrele Dacă te-ai simți extenuată în ultimul timp, află că și evenimentele astrologice au contribuit la asta. Mercur retrograd a adus dramă și confuzie în viețile noastre și am văzut cum lucrurile scapă de sub control fără a putea face nimic. Citește mai departe...

Doi bărbați, răniți grav după ce s-au prăbușit cu parapanta, la intrarea în stațiunea Ocna Sibiului Doi bărbați au fost răniți grav, marți seara, după ce s-au prăbușit cu o parapantă cu motor, la intrarea în stațiunea Ocna Sibiului, din județul Sibiu. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Sibiu, Ramona Nistor, doi bărbați au fracturi grave, după ce s-au prăbușit cu o parapantă cu motor. „Două echipaje SMURD intervin la intrarea

Scandal monstru in holdingul municipal al lui Firea. Au inceput sa-și spele rufele in public La momentul la care Primarul general al Capitalei și-a anunțat planul de a înființa din senin 22 de companii municipale, prima dintre criticile venite din societatea civilă a fost aceea că se dublează activitatea actuală a administrațiilor din primărie. Citește mai departe...

Descoperire macabră lângă Autostrada A1! O femeie s-a aruncat cu mașina în lac după ce a depus divorț Descoperire șocantă pe un lac de lângă Autostrada A1. Este vorba despre o femeie în vârstă de 45 de ani, din comuna dâmboviţeană Morteni. Victima ar fi decedat cu câteva zile în urmă, spun anchetatorii. Aceasta a fost găsită într-un lac situat la kilometrul 80, zona Răteşti. Pompierii au scos-o din apă, iar medicii sosiţi

O stewardesa a fost suspendata dupa ce a publicat un clip... cel putin controversat O însoţitoare de zbor de la compania aeriană British Airways a fost suspendată după ce a fost descoperit, pe internet, un clip video controversat în care apare femeia. Citește mai departe...