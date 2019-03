Emmanuel Macron, reacție ferma privind situația Brexit - Acordul nu e negociabil. Daca se cere amanare, britanicii trebuie sa vina cu o explicație

Marea Britanie ar trebui să vină cu o justificare clară pentru o eventuală cerere a sa de amânare a termenului limită pentru separarea de Uniunea Europeană, care era prevăzut pentru 29 martie, a declarat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, subliniind că o perioadă de timp în plus nu va putea fi folosită pentru a renegocia acordul privind Brexit, informează Reuters, potrivit Agerpres.

"Acordul privind Brexit nu este negociabil", a spus Macron în timpul vizitei sale oficiale desfăşurate în Kenya. "Dacă Marea Britanie va cere o amânare, aceasta ar putea fi o amânare tehnică ce ar oferi mai mult timp pentru a pune în aplicare ieşirea din UE. Însă, dacă o amânare va fi cerută, ei (britanicii) trebuie să vină cu o explicaţie", a adăugat preşedintele francez.

"O astfel de amânare nu poate fi oferită pentru prelungirea negocierilor asupra a ceea ce noi am negociat deja timp de mai multe luni şi nu pot exista alte negocieri", a conchis Macron.



Parlamentul britanic a respins marţi ultima versiune de acord privind Brexitul negociat de premierul Theresa May cu UE. În continuare, rămâne posibilă doar retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană pe 29 martie, fără un acord, sau amânarea datei pentru Brexit.