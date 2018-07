Emmanuel Macron va efectua prima sa vizita in Spania și in Portugalia pentru a discuta despre Europa și conectarea energetica

Caz șocant în India, acolo unde o fetiță de opt ani a ajuns să dezvolte viermi în creier după ce a mâncat fructe nespălate. Părinţii unei fetiţe de 8 ani din New Delhi au fost şocaţi după ce au mers cu ea la medic, din cauză că se plângea de dureri îngrozitoare de cap scrie India […] The post Incredibil ce au găsit medicii în creierul unei fetițe care a mâncat fructe nespălate! appeared first on Cancan.ro.