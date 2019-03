Emoții inaintea meciului cu Williams! Halep vorbește despre accidentarea la genunchi: 'Sper ca nu este foarte periculos'

Simona Halep a declarat că accidentarea suferită la genunchiul stâng nu i-a afectat prea mult evoluţia din meciul cu Polona Hercog, contând pentru turul al treilea al Miami Open.

"Nu m-a afectat prea mult. Îl simt (n.r. - genunchiul), simt încă durere în genunchiul meu. Sper că nu este foarte periculos", a declarat Halep, conform news.ro.

Despre noul ei antrenor, Daniel Dobre, fostul lider WTA a declarat că nu poate compara niciun tehnician cu Darren Cahill.

"Am lucrat împreună (n.r. - cu daniel Dobre). M-a ajutat la câteva turnee. Cred că este cea mai bună decizie pe care am luat-o în această perioadă. Nu voi compara niciodată vreun antrenor cu Darren. Cred că am avut cele mai bune rezultate din viaţa mea cu Darren. Am înţeles tot, chiar dacă el vorbea în limba engleză. Dar este bine că am un antrenor român, deparece poate mă pot exprima mai bine", a spus ea.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 2, a învins-o, duminică, în turul al treilea al Miami Open, cu scorul de 5-7, 7-6 (1), 6-2, pe slovena Polona Hercog, locul 93 WTA, prezentă pe tabloul principal ca lucky loser.

Jucătoarea română a cerut un time-out medical la scorul de 2-3, în primul set, pentru o problemă la genunchiul stâng, iar accidentarea poate explica o oarecare lipsă de mobilitate a ei, în partida de duminică.

Halep va evolua în optimi, luni, cu amerianca Venus Williams, locul 43 WTA.